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Başkan Geylani, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, mahalle toplantıları kapsamında Esentepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:32
Başkan Geylani, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, mahalle toplantıları kapsamında Esentepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Tatvan Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelerin sorun ve sıkıntılarının yerinde tespiti, var olan sorunların birinci ağızdan dinlenmesi ve belirlenen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında başlatılan “mahalle toplantıları” devam ediyor. Toplantı öncesi mahallede incelemelerde bulunan Başkan Geylani, daha sonra ise Esentepe Mahallesi Taziye Evinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı, talep, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Geylani, mahalle ile ilgili tespit edilen sorunların çözümü noktasında ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi.


Toplantıda belediye olarak ilçede ve Esentepe Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Geylani, Esentepe Mahallesi’nde var olan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleşen toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Geylani, “Seçim çalışmaları kapsamında yaptıkları ziyaretlerde düzenli olarak her mahallede toplantılar düzenleyeceğimizi söylemiştik. Bu kapsamda ilk toplantımıza Cumhuriyet Mahallesi’nde başlamıştık. Bugün ise Esentepe Mahallemizdeyiz. Daha önce hiç yapılmamışı deniyoruz ve halkımızla birlikte sorun tespit edip, hizmetleri belirliyoruz. Şehir genelinde bir standarda ulaşmayı hedefliyoruz. Bir mahallemizde gelişme adına ne yapılıyorsa diğer mahallemiz için de bunu istiyoruz ve yapacağız. Hizmetleri birbirinden ayırmak mümkün değil. Bu kapsamda Tatvan’da tüm mahallelerde halkımız ile buluşacağız. Onların görüş ve önerilerinin hizmetlere katkı vermesini sağlayacağız. Bu mahallenin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunların giderilmesi için talimatları birim amirlerimize ilettik. İnşallah çok kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacaklar. Alt yapısı biten sokaklarda kısa sürede kilit parke çalışmalarına başlıyoruz. Uzun yıllardır hizmetten mahrum kalan sokaklarımıza inşallah hak ettiği hizmetleri getireceğiz. Arkadaşlarımıza da bu konuda talimatı verdik. Gerekli çalışmaları yapacaklar” dedi.


Toplantıya Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ve birim amirleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:32
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