0553 313 94 23

Başkan Genç: “Trabzon kan bağışında ilk sırada”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un kan bağışı oranında nüfusa oranlandığında Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirterek “Bu konuda şampiyonuz.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
Başkan Genç: “Trabzon kan bağışında ilk sırada”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un kan bağışı oranında nüfusa oranlandığında Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirterek “Bu konuda şampiyonuz. Bu da bizim ayrıcalığımız. Biz Trabzonlular her konuda iddialıyız” dedi.


Ortahisar Belediye Ahmet Metin Genç, “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” kapsamında düzenlenen gönüllü kan bağışçıları madalya törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Genç, Trabzon’un nüfusuna oranla kan bağışında Türkiye’de ilk sırada yer aldığını söyledi. Kan bağışlarından toplanan kanların Doğu ve Güneydoğu’da terörle mücadele eden emniyet güçlerinin ihtiyaçları kullanıldığını belirten Başkan Genç, "İnancımızın gereği olarak en hayırlı iş, Cenabı Allah’ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanlara yardım etmektir. O nedenle katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bağış yapan bütün bağışçılarımıza da bir bağışçı olarak teşekkür ediyorum. İtiraf edeyim ki, düzenli bağışçı olma yolunda da adım atmamız lazım. Biz Ortahisar Belediyesi olarak personellerimizle beraber bu faaliyete katkı sunmaya çalıştık. Yine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu bağışlarla ihtiyacı olana katkı sağlıyoruz. Bir anlamda Cenab-ı Allah’ın emrini yerine getiriyoruz. Bu vesileyle toplumsal farkındalığın artırılması adına bu programlara teşekkür ederken; güzel bir mutluluğu da paylaşmak istiyorum. Trabzon kan bağışı oranında nüfusa oranlandığında Türkiye’de birinci sırada. Bu konuda şampiyonuz. Bu da bizim ayrıcalığımız. Biz Trabzonlular her konuda iddialıyız. Ama yardımseverlikte de önde olmak, birinci olmak gurur verici. Doğu ve Güneydoğu’daki mücadelelere katkı sağlamak adına en çok kanın Trabzon’dan gitmesi de bu manada şehrimizin terörle mücadeleye verdiği önemi gösteriyor. O nedenle bütün hemşerilerimizle gurur duyuyorum” dedi.



Başkan Genç, herkesi kan vermeye çağırdı


Toplumun bütün kesimlerinin bu tür faaliyetlere katılımın sağlanması gerektiğini ifade eden Genç, "Biz yerel yöneticiler olarak elimizden geldiği kadar bu tür programlara destek olmaya çalıştık. Bu dönemde de bu konuda hakikaten büyük bir fedakarlık var. Biz de toplumumuzun bütün kesimlerini bu çalışmaya katılımını sağlamalıyız. Bu işi bir seferberlik edasıyla ele almamız gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Dünya’nın neresinde ihtiyaç sahibi birileri varsa 151 yıldır ayrım gözetmeksizin merhamet elini uzatan Türk Kızılay’ımızı da gayretli çalışmalarından ötürü tebrik ediyor, bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Semih Esen, ABB Başkanı Tütüncü’yü ağırladı
    1. Başkan Semih Esen, ABB Başkanı..
    2. YAŞ kararları açıklandı
    3. “Mahir Eller” iş adamlarına tanıtıldı
    4. Temiz deniz için ‘Sıfır Atık’
    5. Hac yolcuları kutsal topraklara..
    6. Mevsimlik tarım işçisini ailesinin..
    7. Sakarya nehir yatağı kuruyunca..
    8. ABD ordusundan Avrupa'ya çıkarma..
    9. "Tarımda gelir garantili modeli hayata..
    10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    11. Dolandırıcılar Başkan Özlü’nün adını..
    12. Kosovalı hacı adayları kutsal..
    13. Avustralya'nın Yeni Güney Galler..
    14. ABD’de doğal gaz boru hattında..
    15. Marmarabirlik’te toplu iş sözleşmesi
    16. Erken Bayram Fırsatları Modalife’ta
    17. Amaç Akçakoca’da turizmi canlandırmak
    18. Karaman TÜGVA İl Temsilciliği görevine..
    19. Didim'de yurt dışına çıkmaya çalışan..
    20. Prof. Dr. Emin Işık yaşamını yitirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'