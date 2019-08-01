Başkan Genç: “Trabzon kan bağışında ilk sırada”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un kan bağışı oranında nüfusa oranlandığında Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirterek “Bu konuda şampiyonuz. Bu da bizim ayrıcalığımız. Biz Trabzonlular her konuda iddialıyız” dedi.

Ortahisar Belediye Ahmet Metin Genç, “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” kapsamında düzenlenen gönüllü kan bağışçıları madalya törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Genç, Trabzon’un nüfusuna oranla kan bağışında Türkiye’de ilk sırada yer aldığını söyledi. Kan bağışlarından toplanan kanların Doğu ve Güneydoğu’da terörle mücadele eden emniyet güçlerinin ihtiyaçları kullanıldığını belirten Başkan Genç, "İnancımızın gereği olarak en hayırlı iş, Cenabı Allah’ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanlara yardım etmektir. O nedenle katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bağış yapan bütün bağışçılarımıza da bir bağışçı olarak teşekkür ediyorum. İtiraf edeyim ki, düzenli bağışçı olma yolunda da adım atmamız lazım. Biz Ortahisar Belediyesi olarak personellerimizle beraber bu faaliyete katkı sunmaya çalıştık. Yine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu bağışlarla ihtiyacı olana katkı sağlıyoruz. Bir anlamda Cenab-ı Allah’ın emrini yerine getiriyoruz. Bu vesileyle toplumsal farkındalığın artırılması adına bu programlara teşekkür ederken; güzel bir mutluluğu da paylaşmak istiyorum. Trabzon kan bağışı oranında nüfusa oranlandığında Türkiye’de birinci sırada. Bu konuda şampiyonuz. Bu da bizim ayrıcalığımız. Biz Trabzonlular her konuda iddialıyız. Ama yardımseverlikte de önde olmak, birinci olmak gurur verici. Doğu ve Güneydoğu’daki mücadelelere katkı sağlamak adına en çok kanın Trabzon’dan gitmesi de bu manada şehrimizin terörle mücadeleye verdiği önemi gösteriyor. O nedenle bütün hemşerilerimizle gurur duyuyorum” dedi.

Başkan Genç, herkesi kan vermeye çağırdı

Toplumun bütün kesimlerinin bu tür faaliyetlere katılımın sağlanması gerektiğini ifade eden Genç, "Biz yerel yöneticiler olarak elimizden geldiği kadar bu tür programlara destek olmaya çalıştık. Bu dönemde de bu konuda hakikaten büyük bir fedakarlık var. Biz de toplumumuzun bütün kesimlerini bu çalışmaya katılımını sağlamalıyız. Bu işi bir seferberlik edasıyla ele almamız gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Dünya’nın neresinde ihtiyaç sahibi birileri varsa 151 yıldır ayrım gözetmeksizin merhamet elini uzatan Türk Kızılay’ımızı da gayretli çalışmalarından ötürü tebrik ediyor, bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.