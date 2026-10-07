Başkan Geçit: Kırsal mahallelerimizin gelişimi bizim için önemli

Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet ve yatırımlarını merkez-kırsal ayrımı yapmadan sürdürüyor. Mahalle ziyaretleri kapsamında Suluköy Mahallesi’ni ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahallede devam eden yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Geçit, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Mahallede devam eden sathi kaplama çalışmalarının ulaşım konforunu artıracağını belirten Başkan Geçit, kırsal mahallelerin fiziki ve sosyal yönden gelişimine büyük önem verdiklerini ifade etti.

“HER MAHALLEMİZDE SAHADAYIZ”

Yeşilyurt’un bütün mahallelerinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Geçit, konuşmasında “Yeşilyurt’umuzun her mahallesinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Suluköy Mahallemizde yapımı devam eden sathi kaplama çalışmalarımızı yerinde inceledik. Mahallemizin ulaşım konforunu artıracak çalışmalarımızı değerlendirirken hemşehrilerimizle de bir araya gelerek hasbihal ettik, talep ve önerilerini dinledik. Fen İşleri Müdürlüğümüz sahada güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Suluköy Mahallemizde toplam 12 kilometrelik sathi kaplama hedefimiz var. Bunun 6 kilometresini tamamladık, kalan 6 kilometrelik bölümünü de inşallah tamamlayacağız. Biz her zaman sahadayız. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tek tek tespit ediyor ve imkânlarımız doğrultusunda birer birer gideriyoruz. Yeşilyurt’umuzu hep birlikte ayağa kaldırıyoruz. Kırsal yaşam alanlarımızın fiziksel ve sosyal yönden değişimi, şehrimizin inşa ve ihya sürecinde önemli bir yer kaplıyor. Suluköy’ün doğalgazla buluşması konusunda da girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda mahallemizi doğalgaz konforuyla buluşturacağız.” ifadelerine yer verdi.

MUHTAR ÇAY’DAN BAŞKAN GEÇİT’E TEŞEKKÜR

Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay ise Başkan Geçit’in mahalle ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahallede planlamaya alınan yol yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Mahalle yollarının kalitesinin her geçen gün arttığını ifade eden Çay, “Başkanımızın mahallemizi ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Mahallemizde planlamaya alınan yol yatırımları bir bir hayata geçiriliyor. Yollarımızın kalitesi artıyor, asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Yaz-kış demeden sahada çalışan ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Başkanımızın kapısının herkese açık olması, vatandaşlarımızı dinlemesi ve mahallelerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi bizleri gururlandırıyor. Mahallem adına Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Geçit, mahalle ziyaretinin ardından Suluköy’de vatandaşlarla bir süre daha sohbet ederek bölgedeki çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.