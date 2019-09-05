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Başkan Esen: "Konyaaltı’nın 2020-2024 stratejik planı hazır"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nın sorunların çözüme noktasında 2020-2024 yılını kapsayan stratejik planın hazırlandığını söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:26
Başkan Esen: "Konyaaltı’nın 2020-2024 stratejik planı hazır"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nın sorunların çözüme noktasında 2020-2024 yılını kapsayan stratejik planın hazırlandığını söyledi.


Konyaaltı Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 11 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Semih Esen, Türkiye tarihinde önemli bir ay olan Ağustos’u geride bıraktıklarını belirterek, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm atalarımıza bize böyle bir vatan hediye ettikleri için teşekkür ederim” diyerek meclis toplantısını açtı. Konuşmasında kadına şiddete dikkat çeken Semih Esen, “Gerek kadına şiddet gerek başka türlü hukuka aykırılıklar gibi üzücü olayların son bulmasını istiyoruz. Kadına şiddetin önlenmesi adına çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunlara ilaveten bizlerinde birçok çalışması olacaktır. Buradan sesimizin ulaştığı herkese iletmek isterim ki; ‘Ailelerimiz çocuklarını yetiştirirken, kadın ve erkeğin ayrı cins olsa bile hak ve özgürlükler adına birbirlerinden farkı olmadığını ve şiddet uygulama gücüne sahip olanın uygulamaması gerektiğini, bunun bir erdem olduğunu insanlık olduğunu öğreterek yetiştirsinler’. Emine Bulut’un şahsında hayatını boşu boşuna, boş bir şiddet nedeniyle kaybeden annelerimizin anıyorum. Onların çocuklarını da el uzatmak adına hep birlikte çalışacağız” ifade etti.



"Önerileri dikkate aldık"


Mecliste, Konyaaltı Belediyesi’nin 2020-2024 yılını kapsayan Stratejik Planı görüşüldü. Stratejik plan hakkında meclise bilgi veren Esen, “Belediyemizin imkan ve kabiliyetlerinin doğru keşfedilmesi, geleceğe dair gerek belediye içinde, gerekse Konyaaltı içerisinden gerekse beklenmeyen faktörler nedeniyle çalışmamızı etkileyecek olan risk ve faydalar analiz edildi. Bizler bu stratejik planla tüm paydaşlarımızla, meclis üyelerimizin katkılarıyla önümüzdeki beş yılın planlamasını yaptık. Bu planlama da yapacağımız yatırımlar, vatandaşa sunacağımız hizmetler stratejik önceliğe göre sıralaması yapıldı. Sorunlara kapımıza dayanmadan önce, sizler sayesinde sorunlar öngörülmüş ve buna dair çözümün hangi kaynakla, nasıl ve nerede kullanılacağı tespit edildi. Bu stratejik plan başarıyla uygulanınca dönemimizin sonunda vaat ettiğimiz projeleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşayacağız. AK Parti ve MHP grubundan stratejik plana yönelik öneriler geldi. Bu önerileri dikkate aldık. Stratejik plana katkı sunan emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.


Mecliste, Konyaaltı Belediyesi’nin 2020-2024 yıllarını kapsayan ‘Stratejik Planı’ oy birliği ile kabul edildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:26
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