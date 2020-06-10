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Aktüel

Başkan Ertürk, üretici köylü pazarını ziyaret etti

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, kurulan üretici-köylü pazarını gezerek pazarcı esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:04:05 -
Başkan Ertürk, üretici köylü pazarını ziyaret etti

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, kurulan üretici-köylü pazarını gezerek pazarcı esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Ertürk, pazarcı esnaflarının, pazarın sürdürülebilirliği için devamlı olarak gelmelerini önemle vurguladı.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk yapmış olduğu açıklamada, "İlçemizde Cumartesi günleri kurulan pazarımız pandemi nedeniyle Çarşamba günleri kuruluyordu. Geleneksel olarak kurulan halk pazarımız bundan sonra her hafta Cumartesi günleri çok amaçlı kapalı pazar yerimizde devam edecek. Ancak, aldığımız yeni bir kararla Çarşamba günleri sadece üreten çiftçilerimizin her türlü sebze ve meyvelerini, emekçi kadınlarımızın evlerinde kendi ürettikleri reçellerini, her türlü makarna, ekşi,sirke gibi ürünlerini satabilecekleri yerli üretici pazarımızı inşallah bugünden itibaren oluşturuyoruz. Bundan sonra her Çarşamba günü, yerli üretici pazarımız Kuyucak çok amaçlı kapalı pazar yerimizde kurulmaya devam edecek. Kuyucağımıza hayırlı olsun" dedi.


Geleneksel halk pazarı Cumartesi gününden hariç, Çarşamba günü de üretici-köylü pazarının kurulmasından memnun kalan vatandaşlar, “Çarşamba günü bu şekilde pazar kurulması ürettiklerimizi satabilmemiz açısından çok iyi oldu. Bizi düşünüp üretici-köylü pazarı kurulduğu için başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.


Kuyucak Belediyesi tarafından bugünden itibaren kurulan pazarda üreticiler, her Çarşamba günü Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri’nde üretiikleri her türlü gıda ve el ürünlerini satabilecek. Geleneksel olarak Cumartesi günleri kurulan halk pazarı ise 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren aynı gününde kurulmaya devam edecek.

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