Başkan Erhan Kılıç’tan şehit annelerine sürpriz Anneler Günü ziyareti

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Anneler Günü gibi anlamlı bir günde vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizin bize emaneti olan şehit annelerini ve korona virüs (Covid-19) savaşını kazanan anneleri ziyaret etti. Şehit annelerine Nutuk ve çiçek armağan eden Başkan Kılıç, evlatlarının hasreti çeken annelerin anılarını dinledi. Anne İsmet Kütükçüler (80) ile şehit oğlunun son iftarında yediği meyvenin çekirdeğinden büyüttüğü ağacın altında sohbet eden Başkan Kılıç, duygu dolu anlar yaşadı.

Her yıl büyük bir heyecanla kutlanan Anneler Günü, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde kutlanıldı. Anlamlı gün kapsamında Başkan Kılıç ise Buca’daki şehit anneleri ve korona virüs savaşını kazanan anneleri ziyaret etti.

Son iftarında yediği meyvenin ağacının altında sohbet etti

Kılıç’ın ilk durağı 29 yıl önce Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit düşen Jandarma Komando Er Şehit Savaş Kütükçüler’in evi oldu. 80 yaşındaki anne İsmet Kütükçüler’in Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Kılıç, şehidin hatıralarını dinledi. Başkan Kılıç, şehidin tuttuğu son orucunda yediği meyvenin çekirdeğinden diktiği yenidünya ağacının altında anılarını yâd eden aileye, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Annelere çiçek ve Nutuk hediye etti

Kütükçüler ailesinin ardından Kılıç, Bitlis’te 1993 yılında şehit olan Piyade Er Şener Kolay’ın evini ziyaret etti. Bucalı şehidin annesi Naciye Kolay’ın evine konuk olan Kılıç, annenin 27 yıllık hasretini giderdi. Başkan Kılıç, ziyaretlerinde annelere çiçek ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk hediye etti.

Covid-19 annelerine moral ziyareti

Şehit annelerinin yanı sıra Kılıç, korona virüs salgınına yakalanan ve mücadeleyi kazanan annelere moral ziyareti gerçekleştirdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde Kılıç, annelerine geçmiş olsun dileklerini sundu. Annelerin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Kılıç, hediyeleri takdim etti.