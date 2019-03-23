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Başkan Ergün’e her yerde aynı sevgi

Gittiği her yerde büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün Gördes’in Dargıl Mahallesinde de aynı coşkuyla karşılandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:59
Başkan Ergün’e her yerde aynı sevgi

Gittiği her yerde büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün Gördes’in Dargıl Mahallesinde de aynı coşkuyla karşılandı. Davul zurna eşiliğinde vatandaşlarla harmandalı oynayan Başkan Ergün’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Gördes Belediye Başkan adayı Muhammet Akyol ile birlikte Dargıl Mahallesini ziyaret etti. Mahalle girişinde şölen havasında karşılanan Cumhur İttifakının adaylarına ilgi oldukça yoğundu. Mahallenin girişinden meydana kadar büyük bir kalabalık ile yürüyen adaylarına MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Temel, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Feride Batur, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Eren, partililer eşlik etti. Başkan Ergün ve Başkan Akyol’u davul zurna ve atlı birlikler ile karşılayan mahalle sakinleri yapılan hizmetler için teşekkür etti.



Adaylar ’Harmandalı’ oynadı


Dargıl Mahallesi sakinlerinin doldurduğu mahalle meydanında oynanan Harmandalı oyununa adaylar da katıldı. Mahalle sakinlerinin coşkusuna ortak olan adaylar mahalle sakinlerine teşekkür etti.


Cumhur İttifakı’nın Gördes Belediye Başkan adayı Muhammet Akyol da Dargıl’da mahalle sakinlerine gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ederek, “Dargıl’da her zaman böyle bir coşku oluyor. Mahallemize hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Gördes Belediyemiz bünyesinde büyük hizmetler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



“Alnımız ak olarak karşınıza çıktım”


Başkan Ergün, mahallede yaptığı konuşmada vatandaşlara gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Başkan Ergün, “Bu manzara karşısında mutlu olmamak elde değil. Alnımız ak olarak karşınıza çıktım. Eski altyapıları sağlıklı hale getirmek için harekete geçtik. Şu ana kadar 200 mahallenin alt ve üstyapısına yeniledik. Bu mahalleler içerisinde Dargıl da var. Belediye Başkanları altyapı yapmayı sevmez. Ancak biz, merkez mahallelerde ne varsa kırsal mahallelerde de olsun dedik. Hedefimiz bu dönem 200 mahalleyi 500’e çıkarmak. Hizmetin sınırı yok." dedi.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde yeniden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığına gösterilmesine de değinen Başkan Ergün, “2014 yılında değerli Manisalıların gösterdikleri teveccüh ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilimizde Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildim. Genel Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Manisa’ya hizmetlerimiz vatandaşlarımız teveccüh gösterirse devam edecek. Aynı şekilde Gördes Belediye Başkanımız Muhammet Akyol da Cumhur İttifakı adına yeniden Gördes Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Bu bizim için gurur ve şereftir. Halka yapılan hizmet Hakk’a yapılan hizmettir. Cumhur İttifakı ile hizmetler daha da yağacak. Kırsal kalkınmaya önem vereceğiz bu dönemde. Geçtiğimiz dönem 844 çiftçi kardeşimize 60 binin üzerinde fidan yardımı yaptık. Bu hizmetimiz bu dönem katlanarak büyüyecek. Hepinizden Allah razı olsun. Dualarınızı bizlerden esirgemeyin. İktidarı da arkasına almış olan bu güç bu dönem Manisa’yı daha da yukarılara taşıyacak” dedi.


Bunun yanı sıra Dargıl Mahallesine giderken 5 Eylül Mahallesi güzergahından geçen adaylara mahalleli tarafından yapılan gözleme ikram edildi. Mahalle Muhtarı Osman Bilgen tarafından da Başkan Ergün’e hizmetleri nedeniyle plaket ve çiçek takdim edildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:59
  1. doğa

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