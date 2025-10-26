  • İSTANBUL
Başkan Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul edeceği tarih belli oldu
Gündem

Başkan Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul edeceği tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden
Başkan Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul edeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti 28 Ekim'de görüşecekti. Görüşme 30 Ekim'e ertelendi.

Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik partilerden biri olan DEM Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edecek.

DEM Parti heyetinin salı günü, 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklanmıştı.

Görüşme ertelendi

Ancak bugün yapılan açıklamada toplantının ertelendiği vurgulandı. DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 30 Ekim Perşembe günü göreceği belirtildi.

3’üncü görüşme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde ilk kez 10 Nisan’da DEM Parti heyetini kabul etmişti.

İkinci kabul ise 7 Temmuz’da gerçekleşmişti.

Salı günü yapılması planlanan ancak Perşembe gününe ertelenen görüşme, Erdoğan ile DEM Parti arasındaki üçüncü görüşme olacak.

