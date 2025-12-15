Sahte yarayla mağduriyet oyunu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Yahudi insan hakları avukatı Arsen Ostrovsky, Bondi Plajı’ndaki saldırıda yaralandığını öne sürerek sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu. Her şeyin sahte olduğu sonradan ortaya çıktı.
Avustralya'nın Sydney kentindeki dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda Hanuka Bayramını kutlayan Yahudilere düzenlenen silahlı saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 12 kişinin hayatının kaybettiği, çoğu ağır 27 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirenlerden ikisi yakalanırken olay anına ait ortaya yeni görüntüler çıktı.
Paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, yapılan incelemeler olayın bambaşka bir boyutunu ortaya çıkardı.
Ostrovsky’nin servis ettiği karelerdeki kan izleri ve yaraların, saldırıdan önce özel makyajla hazırlandığı belirlendi.
Gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim tepkilere neden oldu.