İstanbul Valiliği genelge yayınladı: cami önünde akılalmaz rezillik!

İstanbul Valiliği genelge yayınladı: cami önünde akılalmaz rezillik!

İslam’ın mutlak suretle haram kabul ettiği piyango biletlerinin cami önünde satılması büyük infiale neden oldu. İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan genelge ile cami önlerinde kumar biletlerinin satılması yasaklandı.

İslam’ın mutlak suretle haram kabul ettiği piyango biletlerinin cami önünde satılması büyük infiale neden oldu. İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan genelge ile cami önlerinde kumar biletlerinin satılması yasaklandı.

İstanbul Valiliği yeni bir karara daha imza attı.

Valilik tarafından yayımlanan son genelgede, milli piyango bileti ile diğer şans oyunlarıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Valiliğe ulaşan şikayetlerde, özellikle yılbaşı öncesinde milli piyango bileti satışlarının cami önlerine kadar taşındığı belirtildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği, cami önlerinde "milli piyango" satışına "dur" dedi.

 

SATIŞLAR ENGELLENECEK

Genelgede, camilerin toplumun her kesiminin rahatlıkla ibadet edebildiği mekânlar olduğu vurgulanarak bu alanların ibadet, eğitim ve kültür merkezi niteliğinin korunmasının esas olduğu ifade edildi.

Vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmesi için cami çevrelerinde şans oyunu satışlarının engelleneceği kaydedildi.

 

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Uygulamanın etkin şekilde hayata geçirilmesi için kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimleri artıracağı bildirildi.

Genelgede, uygulamada herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi istendi.

 

VALİ DAVUT GÜL İMZASIYLA YAYIMLANDI

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelge; ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, emniyet ve jandarma birimleri ile ilgili kurumlara gönderildi.

 

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul’u ziyaret eden bir Azerbaycanlı bir vatandaş, İstanbul Eminönü'nde bulunan caminin önünde milli piyango bileti satılmasına tepki göstermiş ve o görüntüleri de sosyal medyada yayınlamıştı.

Azerbaycanlı vatandaş, "Kumar bu kumar" diyerek rahatsızlığını dile getirmişti.

