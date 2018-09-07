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Başkan Erdoğan'ın 'Almayın' dediği Apple'dan Türkiye'ye özel zam!

Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde ''Almayın'' dediği Apple, resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye'ye özel bir zam yaptı.

07 Eylül 2018 Cuma 16:15
Başkan Erdoğan'ın 'Almayın' dediği Apple'dan Türkiye'ye özel zam!

Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Almayın'' çağrısı yaptığı Apple, Türkiye için özel bir zam yaptı. Geçen haftalarda ürünlerine zam yapan Apple, resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye'ye özel bir zam yaptı.

iPHONE X EKRANINA BÜYÜK ZAM
iPhone X sahipleri kırılan ekranı değiştirmek istediğinde geçen sene kasım ayında 1180 TL ödemek durumunda kalıyordu. Değişen fiyat tarifesiyle birlikte ekran değişim ücreti 1449 TL'ye çıkmış durumda. Aynı işlem Amerika'da 279 dolardan gerçekleştiriliyor. Bu da güncel döviz kuruyla 1840 TL'ye denk düşüyor.

BATARYAYA DA ZAM GELDİ
Öte yandan Apple'ın sene başından beri yürüttüğü pil değiştirme kampanyasında da zam söz konusu. Eski model iPhone'ların yazılım güncellemesiyle yavaşlatıldığı bunun sebebinin de eskiyen piller olduğu ortaya çıkmıştı. Ardından Apple uygun fiyatlı pil değiştirme kampanyasını duyurmuştu.

Bu kampanya başladığında garanti kapsamı dışındaki cihazların pilleri 129 TL'den değiştiriliyordu.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:15
  1. recep tayyip erdoğan
  2. apple

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş38 dk önce
    Çıktığı günden beri nefret ettim. Azıcık milliyetçi olan azıcık dindar olan arkasında şeytani sermaye olan bu ve bunun gibi ürünlerden uzak durur
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