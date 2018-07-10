Başkan Erdoğan'ı tebrik etti, CHP'liler linç kampanyası başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yeni sistemin ilk Başkan'ı olan Recep Tayyip Erdoğan'a ilk tebrik geldi. CHP'li İlhan Kesici, Twitter hesabından Başkan Erdoğan ve yeni hükümetin göreve başlaması ile ilgili bir mesaj paylaştı.

"HAYIRLI UĞURLU ETSİN"



CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ın Meclis'te yemin ederken ki fotoğrafını Twitter'dan paylaşıp "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM'de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." dedi.



CHP'li Kesici'nin Başkan Erdoğan'ı tebrik etmesini hazmedemeyen CHP'liler sosyal medyada linç kampanyası başlattı. CHP'liler lince maruz kalan Kesici için disiplin soruşturması başlatmalısını istedi.