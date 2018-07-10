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Başkan Erdoğan'ı tebrik etti, CHP'liler linç kampanyası başlattı

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden CHP'de ilk isim oldu. Kesici'nin mesajı sonrası CHP'liler sosyal medyada linç kampanyası başlattı.

10 Temmuz 2018 Salı 17:27
Başkan Erdoğan'ı tebrik etti, CHP'liler linç kampanyası başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yeni sistemin ilk Başkan'ı olan Recep Tayyip Erdoğan'a ilk tebrik geldi. CHP'li İlhan Kesici, Twitter hesabından Başkan Erdoğan ve yeni hükümetin göreve başlaması ile ilgili bir mesaj paylaştı.

"HAYIRLI UĞURLU ETSİN"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ın Meclis'te yemin ederken ki fotoğrafını Twitter'dan paylaşıp "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM'de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." dedi.


CHP'li Kesici'nin Başkan Erdoğan'ı tebrik etmesini hazmedemeyen CHP'liler sosyal medyada linç kampanyası başlattı. CHP'liler lince maruz kalan Kesici için disiplin soruşturması başlatmalısını istedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:27
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. İlhan Kesici
  5. Cumhuriyet Halk Partisi

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  • İBRAHİMİBRAHİM56 dk önce
    DEMOKRASİ VE İNSANLIKDAN DEM VURAN ZAYIF KAREKTER LİİNSANLIKTAN GELENEK GÖRENEKTEN UZAK TOPLUM DIŞI İNSANCIKLAR DAN NE BEKLENİR KAPASİTELERİ BU KADAR. BİRDE MEMLEKET YÖNETMEYE TALİPLER SİZLER BU KAFA İLE BAKKAL DÜKKANI İŞLETEMEZSİNİZ.
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