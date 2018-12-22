Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde kendisine hediye edilen tabloyu görünce duygusal anlar yaşadı.

Tenzile annenin tablosunu öptü

TİM Başkanı İsmail Gülle, Erdoğan'a, kendisi ile annesi Tenzile Erdoğan'ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti. Erdoğan, tablonun hediye edilmesinin ardından duygusal anlar yaşayarak tabloyu öptü.

Birçok Bakan iştirak etti

Törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ihracatçılar katıldı.