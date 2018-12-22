0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde annesiyle kendisinin resmedildiği bir tablo hediye edilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, duygu dolu anlar yaşadı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:46
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde kendisine hediye edilen tabloyu görünce duygusal anlar yaşadı.

Tenzile annenin tablosunu öptü

TİM Başkanı İsmail Gülle, Erdoğan'a, kendisi ile annesi Tenzile Erdoğan'ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti. Erdoğan, tablonun hediye edilmesinin ardından duygusal anlar yaşayarak tabloyu öptü.

Birçok Bakan iştirak etti

Törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ihracatçılar katıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:46
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İsmail Acar
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  6. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  7. Aile
  8. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  9. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  10. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  11. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
  12. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
  13. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Teknoloji Buluşmaları’nın son durağı İzmir oldu
    1. ‘Teknoloji Buluşmaları’nın son durağı..
    2. TESK'ten elektronik ortamda alınan..
    3. Yeşil yeleği giyip geldi! Mahalleli..
    4. 1 milyon 185 bin kişinin yüzü güldü
    5. Asgari ücret ve AGİ ne kadar 2019?
    6. Turkcell’in 19 uygulaması..
    7. Hizmet ihracatçıları ödüllendirildi
    8. TCMB'den Zorunlu Karşılıklar Hakkında..
    9. 22 milyar dolarlık ‘hizmet’
    10. ‘Türkiye destan yazdı’
    11. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    12. Yeni Malatyaspor, Bursaspor'a konuk..
    13. Kulisleri hareketlendiren söylenti:..
    14. Teknik Yapı’dan 6 projeli fırsat
    15. Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye
    16. Babacan Holding CEO’su Mehmet..
    17. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    18. Akciğer iltihabı nedir?
    19. "Eskişehirspor'un hayatta kalabilmesi..
    20. Nazmi abinin formülü sıkıntıları çözecek
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"