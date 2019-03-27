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Başkan Erdoğan’dan sürpriz paylaşım! Yarın 12’de sosyal medyada buluşalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak" açıklamasında bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:03
Başkan Erdoğan’dan sürpriz paylaşım! Yarın 12’de sosyal medyada buluşalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programının olacağını bildirdi.

"Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım"

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 12.00'de sadece sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak sürpriz bir programın konuğu olacağı duyuruldu

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:03
  1. Twitter
  2. Facebook
  3. Instagram
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Reis DikkatReis Dikkat20 dk önce
    Olağanüstü fake isimlerle olağanüstü saldırılara hazırlanın o zaman Reisim! Sizin tweetinize girip AHMET MEHMET MUHAMMED AKPLİ FEYSA AYŞE gibi isimlerle ÖNCEDEN AK PARTİYE VERİYORDUM AMA ŞİMDİ ASLA diyen birçok fetöcünün saldırısına uğrayacaksınız. Hatta reisim sizdenmiş gibi edebiyat yapanları bile göreceksiniz.Mesela oyum sana gönlüm senden yana ama gel gör ki kaybedeceğiz reis diyenler bile çıkacak.Çok dikkat edin.Inanın Reiiissss yada seni seviyom yada ölümüne reis diyenler dışındakiler senden olmayacak. Dikkat
  • İşsiz İşsiz 22 dk önce
    Akitçilerin, bir daha ambargo çağrısı yapmadan önce bu resme bakın.
  • AlpAlp24 dk önce
    Reisimizden Anadolu Farm konusunda yardımcı olmasını bekliyoruz çünkü birey olarak bu şirkete el konulduğu günden beri zora düştük daha 3 yıl kredi daha ödiycem, Fetocuların ve Apocuların ortak olduğu bilinci var ve her ortamda bunu izahını inanarak yapan biri olarak, Anadolu Farm a yapılan müdahale akabinde mağdur edildim dolaylı olarak yoksa mağdur değildim ama edildik eminim
  • AbdullahAbdullah58 dk önce
    Amerikanın ürünlerine değer mi katalım yani reis? Neden Türk malı sosyal medyada çıkmadın?
  • SelamiSelami1 sa önce
    Reis amarigaya hergün giydiriyorsun ama apple dan vazgeçmiyorsun.Millete yerli kullanın demenin manası ne
  • memetmemet1 sa önce
    ben gelmiyorum

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