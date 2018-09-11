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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki saldırıda yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehanİnaltekin'in ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

11 Eylül 2018 Salı 12:17
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Özel Harekat Polisi Çiçek ve Ulaştırma Sözleşmeli Er İnaltekin'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü yakınlarındaki Meskan Tepe mevkisinden 3 Ağustos'ta görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, olayda ağır yaralanan ve GATA'da tedavisi devam eden 25 yaşındaki Bayram Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

İnaltekin ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Aslankaraş mevkisinde askeri unsurlara ait aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:17
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