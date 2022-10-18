  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı, vefatının 2'nci yılında rahmetle andı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 22:53:00 -
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayinde dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamızda çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar'ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23