Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun İl Kongresi'nde konuşuyor. İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "896 yaralı var, bölgede gereken her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, ‘Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle bir kez daha İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İzmir'de yaşanan depremde 58 vefatımız var. 896 yaramız var. 200 kadarı tedavide. Bunun dışındakiler taburcu edildi. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız’ dedi.

Ak Parti 7. Olağan kongresi

Başkan Erdoğan, ‘İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte AK parti 7. Olağan Kongresi'nin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Samsun'dan çok daha fazla destek bekliyorum. Türkiye genelinde üye sayımız 11 milyonu aştı. Üye sayımızı sürekli artırmak demek, seçimden önce seçim kazanmak demek. Yeni küresel düzenin inşa edildiği dönemden geçiyoruz. Türkiye, bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin, mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarını savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Hile ve baskıyla toplumları sömüren bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor’

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