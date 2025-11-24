  • İSTANBUL
Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz
Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na gönderdiği video mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi milli saraylarımızı da titizlikle korumaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.

Sempozyumun başarılı geçmesini temenni eden Erdoğan, 27 farklı ülkeden sahasında uzman onlarca katılımcının iştirak ettiği bu önemli sempozyumu tertip eden Milli Saraylar Başkanlığını yürekten tebrik etti.

Üç kıtaya yayılmış muazzam bir coğrafyayı altı asır boyunca idare eden Osmanlı Devleti'nin, hükmettiği toprakların her köşesine, medeniyetin en seçkin eserlerini inşa ettiğini vurgulayan Erdoğan, Osmanlı şaheseri camiler, köşkler, medreseler gibi bugün bütün ihtişamıyla ayakta duran sarayların da Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en güzide örnekleri olduğunu belirtti.

 

Yüksek bir sanat idrakinin ürünü olan Osmanlı saraylarının farklı yollarla bir araya getirilmiş nadide eserleri bugün de bünyesinde barındırdığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi milli saraylarımızı da titizlikle korumaktadır. Milli Saraylar Başkanlığımız bir taraftan bakım ve restorasyon faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan yeni müzeler açmakta ve muhafaza edilen eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunmaktadır. Bu yıl 100. yaşına giren Milli Saraylar'ımızın düzenlediği Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'nda emeği geçenleri tekrar kutluyor, değerli fikirleriyle sempozyuma katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Talib Ağbi

Osmanlı mirasına sahip çıkmak yetmez, TC sonlandırılıp Osmanlı Devletini ve Haifemizi geri istiyoruz. Kemal'in Heykelleri toplatılsın ve Devlet Dairelerinde OSMAN GAZİ Beyimizin resmini hatta TL'de ön tarafında OSMAN Beyimizin Resmini görmek istiyoruz.

Yandik

Osmanlı mirasına sahip çıkmak güzel de yurt dışındaki Osmanlı'dan kalan mirasımızı nasıl almayı planladin? Türkiye'de Hiristiyanlar ve Yahudilere eski malları devlet yardımı ile tekrar verildi. Bunun karşılığı olarak Hiristiyan devletlerden ve İsrail'den Osmanlı mallarını aldın mı, malesef öyle bir şey yok. Üstelik Müslüman ülkelerden de alamadın. Sümela ve Akdamar kilisesi de ayine açıldı. Bu Hiristiyan ve Yahudi sevgisi nereden geliyor acaba?
