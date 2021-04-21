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Ekonomi Başkan Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği kararı
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:44:00 - 2021-04-21 16:18:28
Başkan Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

KDV indirimleri Haziran sonuna kadar uzatıldı

Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık.

Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."

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