SON DAKİKA
Gündem Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün
Gündem

Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde, İran’a yönelik saldırıların küresel bir felakete dönüşmemesi için uyardı. Savunma sanayiinde iş birliği mesajı veren Erdoğan, bölgedeki yangını söndürmek için ‘diyalog’ çağrısını yineledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Küresel diplomasi trafiğinin merkezindeki isim, bölgeyi sarsan savaş sürecini ele aldı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklama ya göre liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarını sürdüğünü ifade etti.

