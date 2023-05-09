Başkan Erdoğan'dan memura zam müjdesi sonrası öğrencilere büyük müjde! Yüzde 25 özel kontenjan ayrıldı



DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTE İÇİN ÖZEL KONTENJAN

Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine bir müjde vermek istediğini söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde, bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Bu öğrencilerimiz, ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimize 1'er kişilik yer tahsis edilecek. Toplamda 21 bin 560 öğrencimizin yararlanacağı bu kararların, 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversiteye yerleşecek gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Erdoğan, Adana'ya her gelişlerinde şehrin sevgisi, coşkusu ve heyecanının kendilerini ayrı etkilediğini, Adanalı olmanın her doğan güne yeni bir heyecan ve enerjiyle başlamak demek olduğunu söyledi.

Adanalı olmanın harbi olmayı ve mertliği göğsünde bir madalya gibi taşımak demek olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Adanalı olmak demek bu bereketli topraklar üzerinde emeğiyle, alın teriyle çalışmak, üretmek, sonra helalinden bunun keyfini sürmek demektir. Bay bay Kemal ne diyor? Helalden bahsediyor. Bay bay Kemal, önce torununun, hani küçücük bir torunu var ya o torununu sen SSK'lı nasıl yaptın? Sende hiç vicdan yok mu? Nasıl yaptın, önce bunun hesabını ver. SSK'nın genel müdürüyken bu hastanelerde ölenlerin, rehine veya rehin alınmasının hesabını neyle vereceksin? Geçelim, çok da vaktimizi almasın. Adana türküsünde, 'Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın, o yarin kollarında' diyor. Biz de diyoruz ki Rabb'im bize son nefesimize kadar Adanalı kardeşlerimize hizmet etmeyi nasip etsin. Çünkü bizim yarimiz, yoluna kurban olduğumuz, ona hizmet etmeyi şeref bildiğimiz milletimizdir."