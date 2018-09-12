Başkan Erdoğan'dan dolar talimatı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile dövizle kiraya yeni düzenleme geliyor. Teklifi AK Parti grubu hazırlayacak.12 Eylül 2018 Çarşamba 17:17
Başkan Erdoğan, düzenleme için AK Parti'ye talimat verdi.
Hazırlanacak teklif 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlamasının ardından gündeme gelecek ilk düzenlemelerden biri olacak.
DÜZENLEMENİN AYRINTILARI
Borçlar kanununda bir değişikliğe gidilecek ve bundan sonra kira sözleşmeleri dövizle yapılamayacak. Teklif yasalaşırsa, AVM'lerde sadece Türk Lirası ile kiralama işlemi yapılabilecek.
KAYNAK: AHABER
YORUM YAZ