Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım, Nihat Zeybekçi ve Menderes Türel’e yeni görev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlardan Nihat Zeybekçi ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e yeni görevler verileceği kulislerde konuşuluyor.

SEZAİ ERHAN YENİAKİT AK Parti kulislerinde, 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Menderes Türel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekçi’nin yeni dönemde ne yapacağı merak ediliyordu. Yıldırım'a, Türel’e ve Zeybekçi’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir görev verileceği kulislerde konuşuluyor. Kararname hazırlığı Öte yandan İçişleri Bakanlığında Valiler Kararnamesi ile kapsamlı İl Emniyet Müdürleri kararnamesi hazırlığının sürdüğü ve önümüzdeki günlerde çıkacağı bildirildi.

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