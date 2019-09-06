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Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım, Nihat Zeybekçi ve Menderes Türel’e yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlardan Nihat Zeybekçi ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e yeni görevler verileceği kulislerde konuşuluyor.

06 Eylül 2019 Cuma 11:38
Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım, Nihat Zeybekçi ve Menderes Türel’e yeni görev

 SEZAİ ERHAN  YENİAKİT 

AK Parti kulislerinde, 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Menderes Türel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekçi’nin yeni dönemde ne yapacağı merak ediliyordu.

Yıldırım'a, Türel’e ve Zeybekçi’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir görev verileceği kulislerde konuşuluyor.

Kararname hazırlığı

Öte yandan İçişleri Bakanlığında Valiler Kararnamesi ile kapsamlı İl Emniyet Müdürleri kararnamesi hazırlığının sürdüğü ve önümüzdeki günlerde çıkacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:38
  1. Binali Yıldırım
  2. Antalya Büyükşehir Belediye
  3. Menderes Türel
  4. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  5. Nihat Zeybekçi
  6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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