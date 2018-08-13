Başkan Erdoğan'dan Ayar'a ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, evinde tadilat çalışması sırasında duvarın çökmesi sonucu yaralanan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar'ı hastanede ziyaret etti.13 Ağustos 2018 Pazartesi 21:01
Recep Tayyip Erdoğan, evindeki tadilat çalışması sırasında yaralanan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar'a, hastanede "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Başkan Erdoğan, 11 Ağustos'ta Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde evinde tadilat çalışması sırasında duvarın çökmesi sonucu yaralanan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Ayar'ı, tedavi gördüğü Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.
Yaklaşık 20 dakika süren ziyarette Erdoğan, Ayar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
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