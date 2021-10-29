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Gündem Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi açılışı için Gelecek Partisi'ne davet gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 11:54:00 -
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek Partisi’ne davet gönderme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu açılış sürpriz davet çıkardı. Erdoğan, AK Parti’de Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi önemli görevler üstlenmiş daha sonra ise istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu ve partisini AKM’nin (Atatürk Kültür Merkezi) açılışına davet etti.

Gelecek Partisi resmi olarak açılışa davet edilirken Partiye kuruluşundan bu yana ilk kez resmi bir davet gönderildi. Gelecek Partisi'nden açılış törenine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacağı bilgisi paylaşıldı.

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Yorumlar

İhtiyaç

davutoğlu lazım olacak yüzde 1 bile olsa lazım olacak seçimde
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Bence gereksiz

Bu dönek ite davet yanlış… Daha geçenlerde ben solcu bir ailede büyüdüm diyecek kadar alçaldı.
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