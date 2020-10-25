Başkan Erdoğan'dan ABD'ye rest: Sen kiminle dans ediyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

AK Parti'nin 19 yıllık geçmişinde Malatya daima en önde olmuştur.

Malatya'nın güzellikleri saymakla bitmez. Tarihimizde kültürümüzde medeniyetimiz burada çiçek açıyor. Malatya Battal Gazi'lerin tarih yazdığı şehir. Alparslan'ın gazilerine yoldaş olan; atlarına su, gönüllerine huzur veren şehir. Selçuklu'nun mührünü taşıyan, Yavuz Sultan Selim'le birlik olan şehir. İbn-i Arabilere, Sadreddin Konevilere alevden gönül gibi coğrafyamızı irfanla sulayan nice alimlere kucak açan şehir. Malatya ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal'ı yetiştiren şehir...

446 konut vatandaşlara teslim edilecek

Bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz, kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. Elazığ'da ve Malatya'da 9 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımıza konutları teslim hale getiren bakanlığımızı ve yüklenici firmayı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Depremin yıldönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız.

Wilders'e tepki: Haddini bil

Fransa'nın başındaki zat, yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Sen önce kendin nerede olduğuna bak. Bu bir vaka. Kontrolden geçmesi lazım.

Bir de Hollanda'da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık, siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda sosyal adalet var. Ve biz sosyal adaletle yol yürüyoruz. Biz bu yolda yeri geliyor bir avuç ekmeği fakir fukarayla paylaşmasını biliyoruz.

"Oyunu bozduk diye bizi hedef tahtasına koydular"

Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler oyunlarını bozduğumuz için bizi hedef tahtasına koydu. Fırat'ın doğusunda terör devleti kurma hazırlıkları var. Biz, meşru hükümetin davetiyle Libya'dayız. Suriye halkının davetiyle oradayız. İlla zalim Esed'in davetini beklememize gerek yok.

"Geç kalma yaptırımlarını yap"

Çıkıp Aliyev kardeşime, 'Biz sizin yanınızda kimin olduğunu biliyoruz, Erdoğan var. Biz gerekirse Türkiye'ye de yaptırım uygularız' diyorlar. Sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Geç kalma yaptırımlarını yap. Biz kabile devleti değiliz, biz Türkiye'yiz.

Biz sizden (ABD) yıllar önce İHA'ları istedik. Vermediler. Oğul o zaman vardı. En sonunda dayanamadı dedi ki: Hiç olmazsa iki ay kullanmak üzere İHA'lardan verelim. Fakat bu ne yaptı, bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bırakın İHA'yı, SİHA'larımız var. Ve bu SİHA'larımız şu anda dünyada örnek konumda. Bazı ülkeler SİHA konusunda önümüzü kesmeye çalışıyor. Ben İHA'yı da SİHA'yı da Akıncı'ya da yapmaya muvaffak olan grubumuzu özellikle şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

Avrupa'da yükselen ırkçılığı ve İslam düşmanlığını ifşa ettiğimiz için hedef haline getirildik. Daha önce dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında yer aldığımızda da benzer saldırılara uğramıştık. Bizim tek gayemiz, inancımız ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmekti. Bugüne kadar terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlara kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı.

"Yeni sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar"

Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde kat edilen her mesafe milyonlarca mazlumun da sevinç kaynağıdır. Güçleri yetse ülkemiz bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar.