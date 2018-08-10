Başkan Erdoğan: Yastık altında doları, altını olan bozdursun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde "Bayburt Buluşması" programında halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında il kongremiz vesilesi ile Bayburt'u ziyaret etmiştim. Seçim sonuçlarını görür görmez teşekkür için buraya gelmeye karar vermiştim.

Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde işleri, evleri ve mahsulleri zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır. Yarın inşallah Ordu'dayım. Vatandaşlarımıza bizzat geçmiş olsun diyeceğim. Ardından Rize'de vatandaşlarımızla bir araya geleceğim.

1 Katrilyon lira bedeli olan Gümüşhane çevre yolunun açılışını yapacağız.

"Dolar molar yollarımızı kesemez hiç endişe etmeyin"

Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Buradan söylüyorum yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır. Bu gün için değil de ne zaman? Onun için yerli paramızla bunlara cevabı verelim.

"Birliğimiz Batı'ya en güzel cevabımız olacak"

Yastık altındakı, dolar, avro varsa altını milli paramızla değiştirin bunlara en güzel cevabı verin. Bizim bu birliğimiz, beraberliğimiz Batı'ya en güzel cevabımız olacak. Her türlü tehdit, baskı, senaryo bize vız gelir.

Buraya gelmeden önce bir Bayburtlu kardeşimiz güzel bir müze yapmış şimdi biz o müzeyi gezdik gördük ve benim Bayburtlu bibilerimiz neler yaparmış, o çömlekleri gördük. Düşünün bir Bayburtlu hocamız dekanımız geldi kendi topraklarına böyle muazzam bir eseri yaptı Allah razı olsun. İşte milli olmak, yerli olmak bu. Şimdi bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik çekinmeyiz.

"Milletimiz her seferinde yeniden iradesine sahip çıktı"

Bir gün iki gün sıkıntımız olabilir bunlar aşılır. Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar.

Milletimiz her seferinde sandıkta yeniden iradesine sahip çıktı. Demokrasiye güç verdi. Onlar koalisyonlarla, ekonomik krizlerle siyaseti etkisiz hale getirerek gövdemizi baltalamaya kalktılar. Milletimiz ekonomimize de sahip çıktı. Bayburtlular ne der? "Sürü ters dönmüş aksak önde gider" duydunuz mu bunu? Biz bu işlerle uğraşırken bazen aksaklar da öne çıkmadı değil. Tabi hal yoluna koyduk yine koyacağız. Ülkemizin geleceğinden umutluyuz.

Türkiye olarak 24 Haziran'da gerçekten çok büyük sadece kendi tarihimizde değil dünyada parmakla gösterilecek bir demokrasi şöleni yaşadık.

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi başarıyla tamamladık. Bu sürecin asıl mimarı milletimin ta kendisidir.

"Hak ve hukuk tanımayan bir tavır içindeler"

Biz böylesine önemli bir süreci hukuka ve insan haklarına uygun şekilde takdir beklerken ülkemize yönelik anlamsız bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Döviz kuruna, faizlere, tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesin. Türkiye'nin ne makro ekonomik verilerinde ne üretim gücünde ne istihdam düzeyinde ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Çok basit birtakım görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir. Türkiye'yi kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler emin olun yarın çok pişman olacaklardır. 15 Temmuz'da ülkemizin değil darbecilerin yanında saf alanlar bazı ülkeler Türkiye'nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayan boyutlara gelmiştir.

Konu Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp tavizler verdirmeye gelince iş değişir kusura bakmasınlar. Bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz olamaz.

Tanktan, uçaktan, toptan, kurşundan korkmayan bu millet bu tarz tehditlerden mi korkacak? Böyle düşünenler bu milleti hiç tanımamış demektir.

Türkiye'nin makro ekonomide ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntısı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz.

"Tüm olumsuzluklara karşı hazırlıklarımız var"

Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarımız var. Döviz kurlarına ve faizlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobisine sesleniyorum boşuna heveslenmeyin. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak hedeflerimize yürüdüğümüz yolda dönemsel araçlar olabilir. Netekim şimdiden İran'dan Rusya'ya Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar farklı alternatiflerde önemli yol katetmiş durumdayız.

Türkiye ile yol yürüyen herkes mutlaka kazanır. Küçük hesapların peşine düşenler ise emin olun yarın çok pişman olacaklardır. Milletimize de çok önemli görevler düşüyor. TBMM'nin bombalarla bombalanması neyse, ülkemizin kur sarmalı ile kuşatılması da odur. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap daha çok çalışarak, istihdamı, ihracatı artırarak daha çok çalışmak olacaktır.

"Bu oyunu hep beraber bozalım"

Darbecilere karşı demokrasi nöbetlerine çıkıp yolları meydanları doldurduğumuz gibi şimdi de çalışmak için iş yerlerimizi atölyelerimizi fabrikalarımızı dolduralım. Türkiye'yi içine hapsedilmeye çalışılan cendereden çıkarmanın yolu kenara çekilmek değil ileri atılmaktır. Gelin hep birlikte ileri atılalım. Daha ileriye. Bu oyunu hep beraber bozalım. Gelin bu duvarı hep beraber yıkalım. Kimse zannetmesin ki bu tekerlek tümsekte kalacak.