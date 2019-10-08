0553 313 94 23

Başkan Erdoğan yarın Bursa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Çarşamba günü Bursa'ya gelecek.

08 Ekim 2019 Salı 09:58
Başkan Erdoğan yarın Bursa’da

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da '42. MODEF EXPO' fuarının açılışına yarın katılacak ve burada bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa programında AK Parti teşkilatıyla da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Spor kompleksini açacak

Yıldırım Belediyesine tahsisi yapılan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinin de telekonferans sistemiyle açılışını gerçekleştirecek. Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman dan kısa bir brifing alacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:58
  1. Bursa
  2. Erdoğan
  3. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Erdoğan'a bela okumak ifade özgürlüğüyse Allah senin de belanı versin'
    1. 'Erdoğan'a bela okumak ifade..
    2. Trump'ın Türkiye'ye tehdidine..
    3. Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen..
    4. İYİ Parti icralık oldu
    5. İYİ Parti'ye icra şoku! Teşkilatlar..
    6. Sivas'ta mahkumları taşıyan nakil..
    7. Yoğurtlu bakla çorbası nasıl yapılır?..
    8. Önemli yenilik! Akıllı telefonlardan..
    9. EYT son dakika gelişmesi: EYT’de son..
    10. Ersun Yanal'dan yönetime rapor
    11. Uzmanlar Akit’e konuştu: Barış Pınarı..
    12. Jetler sınırı geçti! Terör örgütüne..
    13. ANAP’tan dikkat çeken Barış Pınarı..
    14. Kanı 'Barış Pınarı' temizleyecek
    15. AB'den 'muhbirlere' üst düzey koruma
    16. Kelle paça nasıl yapılır? Kelle paça..
    17. Tarım Kredi'den yem ve tohumda indirim
    18. Zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı
    19. Yılmaz Özdil'den ezber bozan Erdoğan..
    20. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan..
    21. Karamollaoğlu, Trump'a saydırdı!
    22. Haberleşme gönderileri temel ücreti..
    23. İşte 6 adımda Fırat’ın doğusuna..
    24. Başkan Erdoğan yarın Bursa’da
    25. 'Sırbistan ile ilişkilerimiz tarihinin..
    26. Bağdat'ın Sadr bölgesindeki..
    27. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman,..
    28. Babacan’ın partisinin kuruluş takvimi..
    29. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz:..
    30. Altın fiyatları son durum 8 Ekim..
    Sırp lider Vucic'in Erdoğan sözleri olay oldu
    Sırp lider Vucic'in Erdoğan sözleri olay oldu
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!