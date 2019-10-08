Başkan Erdoğan yarın Bursa’da

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da '42. MODEF EXPO' fuarının açılışına yarın katılacak ve burada bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa programında AK Parti teşkilatıyla da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Spor kompleksini açacak

Yıldırım Belediyesine tahsisi yapılan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinin de telekonferans sistemiyle açılışını gerçekleştirecek. Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman dan kısa bir brifing alacak.