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Başkan Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

Erdoğan ile Donald Trump bir telefon konuşması gerçekleştirdi. İkilinin görüşmede Suriye konusunu konuştukları öğrenildi. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki adli konulara da değinildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:52
Başkan Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

Dünyanın gözü  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Helsinki'de gerçekleştireceği kritik zirvedeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.Görüşmede, Brüksel’deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye’deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır. 

MÜNBİÇ'TE ORTAK YOL HARİTASI

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin’in Helsinki’de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etmişlerdir. Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

ADLİ KONULARA DA DEĞİNİLDİ

Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir."

ERDOĞAN BRÜKSEL DÖNÜŞÜ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan'ın da olduğu gazetecilere konuya ilişkin "Pazartesi günü Trump ve Putin, Helsinki de bir araya gelecekler. Bana göre bu zirve çok çok önemli. Bakalım bu zirvede hangi konularda mutabakat olacak, hangi konularda ayrı düşecekler, bunu izleyip göreceğiz. Bu arada bizim de Cumartesi için Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili de bu görüşmede bir dar kapsamlı Türkiye’de bir araya gelmeyi teklif edeceğim. Bölge sorunlarını ele alacağımız bir görüşme olacak. Helsinki’den sonra böyle bir şeyi kabul ederse bizim için iyi olur. Belki bir veya iki ülkeyi daha davet edip bir organizasyonu gerçekleştirelim istiyorum. Bununla birlikte bölgedeki durumu daha stabil hale getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bunları telefon görüşmemizde ele alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:52
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