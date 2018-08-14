Başkan Erdoğan: Türkiye ile Irak'ın kaderi aynıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Türkiye ile Irak'ın kaderleri aynıdır. Irak'ın güvenliği, refahı ve istikrarı, Türkiye'nin güvenliği, refahı ve istikrarıdır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Sayın İbadi ile bugün faydalı, kapsamlı gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde siyasi, askeri, ekonomik, ticari kültürel bir çok konuları ele alma fırsatını bulduk. Tabi şunu peşinen ifade etmek isterim. Irak’ın toprak bütünlüğüne ülkemizin verdiği önem, siyasi bütünlüğüne verdiği önem siyasi birliğine aynı şekilde verdiği önem, egemenliğine atfettiğimiz önemi bir kez daha burada teyit etmek isterim.

Irak’ta malum 12 Mayıs’ta bir seçim gerçekleştirildi. Bir kez daha tüm Irak halkı ve bölge için hayırlara vesile olmasını dilerim.



BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Türkiye bu süreçte hiçbir ayrım yapman tüm Iraklı kardeşlerinin yanındadır. İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek, kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek üzere kurulacak yeni hükümetle çalışmaya hazırız. Öte yandan Temmuz ayında Irak’ta başlayan protesto gösterilerinin bazı çevrelerce suiistimal edildiğini görüyoruz. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Türkiye olarak şiddet olaylarını tasvip etmiyoruz. Bu noktada kaygılarımızı tekrar kardeşim İbadi’ye özellikle ifade etmek isterim. Şu anda tabi Irak’ın sorunları üzerinde bilgiler aldık.

Irak hükümeti önce DEAŞ belasına, ardından da gayri meşru referanduma karşı oldukça başarılı bir imtihan verdi. Yeni dönemde Irak halkının acil ihtiyacının karşılanmasına yönelik adımların atılması önem arz ediyor. Bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği sağlamakta hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Ülkemiz en zor zamanlarında Irak halkının yanında olmuştur. Irak’ın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Ülkenin yeniden imarı konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sayın İbadi ile ülkelerimiz arasında ikinci sınır kapısının önemine değindik. Açılacak sınır kapısı hem Irak’ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. Bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum.

MUTABIK KALDIK

Gerek Musul, gerekse Basra’da başkonsolosluklarımızı da yeniden faaliyete geçirme konusunu kendileriyle görüştük. Görüşmelerimizde terörle mücadele konularını da ele alma fırsatı bulduk. Tam işbirliği konusunda mutabık kaldık. DEAŞ’lı caniler ile PKK’lı katiller arasında bizim nazarımızda bir fark yoktur. Her ikisi de kundaktaki bebekleri katletmekten çekinmeyen vahşi yapılardır. Bu örgütleri ve uzantılarını bölgemizden kazımakta kararlıyız.

PKK terör örgütüyle mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardım. Ayrıca Türkmenlerin özellikle Kerkük’te maruz kaldıkları saldırılara değinerek kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanmasını burada da ifade ediyorum. Kerkük’te vilayetin yapısına uygun bir yönetim ve güvenlik mimarisinin tesis edilmesinin Kerkük’te barışa katkı sağlayacağına inanıyorum. Şu anda aramızda yaklaşık 11 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Türkiye ile Irak’ın kaderleri aynıdır. Irak’ın güvenlik refah ve istikrarı, Türkiye’nin güvenlik refahı ve istikrarıdır.



SU SORUNU İÇİN İLGİLİ BAKANLARIMIZI GÖREVLENDİRDİK

En önemli sorunlardan bir tanesi Irak’taki su ve enerji sorunudur. Bu konuda görüşmelerimizi detaylandırdık. Ve ilgili bakanlarımızı bu noktada görevlendirdik. Şu anda da arkadaşlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Daha sonra da bölgeye gitmek suretiyle bölgede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? Atılması gereken adımları biliyoruz ama enerjiyle ilgili ne gibi adımlar atarız bunu konuşma fırsatımız oldu.

Son olarak İtalya’da bir köprünün çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. İtalya yönetimine ve ölenlere rahmet diliyorum. Tüm İtalya halkının başı sağ olsun diyorum.