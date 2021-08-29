Başkan Erdoğan: Türkiye bu alanda dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu’da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.

Burada mühendis ve teknisyenlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan daha sonra Akıncı TİHA'ya imza attı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün sınıfında en gelişmiş silahlardan biri olan Akıncı'yı envantere alıyoruz. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.

Ağustos bizim için zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 10 yıldır başarı hikayesinin en başında savunma sanayi vardır. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu aracı parasıyla bile satmayan, 'Bugün git yarın gel' diyenler vardı.

Bu başarının arkasında Bayraktar ailesini şahsım ailem ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Son yüzyılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız çetin çatışmalarla karşı karşıya kaldı. Göç, salgın, açlık, kıtlık gibi felaketler dünyanın gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Dünyadaki çatışmalar giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar sadece üç beş ülkenin çıkarlarına hizmet ediyor.

"Vicdanlar buna nasıl sessiz kalabilir?"

Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa, vicdanlar buna nasıl suskun kalabilir?

Dünyanın dört bir yanında zulümler yaşanıyorsa hangimiz sırtımızı mazlumlara dönerek yaşamaya devam edebiliriz? Elbette bu sorunlar çözümsüz değildir. Dünyada olup bitenlere baktığımızda kimi ülkelerin teknolojilerini sınırları değiştirmek için kullandığını görüyoruz. Türkiye olarak geliştirdiğimiz her bir teknolojiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz.

Savunma sanayinde yüzde 80 yerliliğe yaklaşıldı

Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.

Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak.

Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak.

Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek.

Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı, yapılıyor.

Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Şimdi hedefimiz, kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirebilmektir. Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız.

Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olacağız. Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız.

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