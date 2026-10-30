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Siyaset Başkan Erdoğan TDT liderlerini ağırlıyor... İşte toplantıdaki konular
Siyaset

Başkan Erdoğan TDT liderlerini ağırlıyor... İşte toplantıdaki konular

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başkan Erdoğan TDT liderlerini ağırlıyor... İşte toplantıdaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TDT 13'üncü Zirvesi öncesi liderleri karşıladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'nde gözler tarımdan uzaya, ticaretten ulaştırmaya kadar çeşitli alanlarda yapılacak işbirliklerine çevrildi.

2026 yılı "Türk Dünyası Turizm Başkenti" seçilen Ankara, Temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nin ardından bir başka uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda, Türk dünyası liderlerinin bir araya geleceği Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi, 29-30 Ekim'de başkentte yapılıyor.

Toplantıda teşkilat bünyesindeki işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektiflerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Zirvede Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesine ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda somut işbirliğinin ilerletilmesine özel önem atfedilecek.

Ayrıca zirvede Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devralacak. Zirvede, devlet başkanlarının, işbirliğinin derinleştirilmesine ve TDT'nin kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesine yönelik çeşitli karar ve belgelerle birlikte Ankara Bildirisi'ni kabul etmeleri öngörülüyor. Zirvede Türk iş dünyasının çeşitli etkinliklerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Orta Koridor, sınır geçişleri, gümrük prosedürleri ve lojistik maliyetler bu görüşmelerde ön plana çıkacak. Öte yandan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un 30 Ekim'de Türk iş dünyasıyla buluşması planlanıyor.

Türkiye'nin TDT tam üyeleriyle ticareti yıllık 17 milyar dolara dayandı. Türkiye'nin, teşkilata tam üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a ihracatı 2025'te 9,6 milyar dolar, ithalatı 7,3 milyar dolar olarak hesaplandı. TDT bünyesinde KKTC de "gözlemci ülkeler" arasında yer alıyor.

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