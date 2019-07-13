Başkan Erdoğan talimatı verdi! Bundan sonra Suriyeliler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam yapılan MKYK toplantısında Rusya'dan alınan S-400 füzeleri, Suriye meselesi ve ekonomi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, S-400'lerin teslimi ile birlikte ABD'de seslerin biraz daha yükseleceğini ancak, bir süre sonra ilişkilerin normalleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''S-400’ler konusunda iş bitmiştir. G20 zirvesinde Sayın Trump’a da S-400’ler konusunda tavrımızın net olduğunu aktardık. Sayın Trump da dünya basının önünde bu konuda bizim haklı olduğumuzu söyledi. Bizim bu konuda ne kadar net ve ciddi olduğumuzu biliyorlar'' dedi.

'Katkı payı alınmasını öngörüyoruz'

MKYK'da yerel seçim sonuçları değerlendirilirken, bazı milletvekilleri özellikle Suriyeliler konusunda vatandaştan tepki geldiğini ve bu konuda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun üzerine Erdoğan, ''Biz Suriyelilere kapılarımızı açmak zorundaydık. Görmezden gelemezdik. Onlara sahip çıktık. Bizim başımıza da gelebilirdi. O zaman bize kim yardım edecekti, kim sahip çıkacaktı? Ama bu konuda yeni adımlarımız olacak. Ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri kesinlikle sınır dışı edeceğiz. Ayrıca Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bir katkı payı alınmasını öngörüyoruz'' diye konuştu.

'Tek haneli enflasyonu da göreceğiz'

Merkez Bankasındakideğişimin ardından, faiz politikalarında değişikliğe gidileceğini yineleyen Cumhurbaşkanı ''Ekonomide birçok olumsuzluğun nedeninin faizin yüksekliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması da buna dayanıyor. Yüksek faiz beraberinde yüksek enflasyonu getirdi. Önümüzdeki süreçte faizlerin düştüğünü göreceksiniz. Faizlerin düşmesi ile birlikte tek haneli enflasyonu da göreceğiz. Yıl sonuna doğru aldığımız tedbirlerin olumlu etkisi görülecek. Halka yansıması olacak. 2020'den itibaren de sıçrama dönemine gireceğiz'' değerlendirmesi yaptı.

Bakan Soylu: DEAŞ'ta hareketlenme var

MKYK toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da iç güvenlik operasyonları ile ilgili sunum yaptığı öğrenildi. Soylu, son günlerde, DEAŞ’ın yurt içindeki uyuyan hücrelerinin harekete geçtiğini, bu nedenle hem tedbirlerin artırıldığını, hem de yoğun olarak operasyon yapıldığını söyledi.