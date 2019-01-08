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Başkan Erdoğan talimat verdi! Millet Bahçesi oluyor

Başkan Erdoğan, Ege Üniversitesi'nin lojmanlar bölgesi ile Güneş Enerjisi arasında kalan alan koruluk alana millet bahçesi yapılması konusunda talimat verdi. Bölgede, çalışmalar başladı.

08 Ocak 2019 Salı 19:12
Başkan Erdoğan talimat verdi! Millet Bahçesi oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ege Üniversitesi'nin lojmanlar bölgesi ile Güneş Enerjisi arasında kalan koruluk alanın millet bahçesi yapılmasına ilişkin talimatı verdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kampüs alanı dışındaki lojmanlar bölgesi ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanın millet bahçesine dönüştürülmesine ilişkin, “Kentin merkezinde kalan oksijen deposundan vatandaşlarımız aileleriyle yararlanabilecekler. Bizim koruluk alanımıza yapılacak olan millet bahçesi, İzmir’in simgesi haline gelecek özellik taşıyor.” ifadesini kullandı.

EÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, kampüs alanı dışındaki lojmanlar bölgesi ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanın millet bahçesi olarak kullanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

'Yaklaşık 290 bin metrekarelik alan'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite ile toplum arasındaki duvarları yıktıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Özellikle vatandaşlardan bu koruluk alanın kullanıma açılması için yoğun talepler gelmekteydi. Kampüs alanı dışında kalan koruluk alan, milletimizin de kullanımına açılacak. Yaklaşık 290 bin metrekarelik alan, bakım ve düzenlenmesinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.”

Kampüsün taşınmasının söz konusu olmadığına işaret eden Budak, millet bahçesi projesi ile kampüsün yerinde değişim dönüşümünün farklı konular olduğuna dikkati çekti.

"İzmir’in simgesi haline gelecek"

Bornova Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı’ndaki Ege Üniversitesi Lojmanları Konukevi arazisinin bulunduğu bölgede eşsiz bir koruluk olduğunu ifade eden Rektör Budak, “Bu eşsiz koruluk bütünlüğü korunarak millet bahçesine dönüştürülecek. Kentin merkezinde kalan oksijen deposundan vatandaşlarımız aileleriyle yararlanabilecekler. Bizim koruluk alanımıza yapılacak olan millet bahçesi, İzmir’in simgesi haline gelecek özellik taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:12
  1. İzmir
  2. Millet Bahçesi
  3. Ege Üniversitesi

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