Başkan Erdoğan Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde ikinde vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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