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Gündem Başkan Erdoğan sinyali vermişti... Sınır hattında askeri hareketlilik
Gündem

Başkan Erdoğan sinyali vermişti... Sınır hattında askeri hareketlilik

Başkan Erdoğan'ın "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz" açıklamasının ardından bölgede hareketlilik hız kazandı. Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Tel Rıfat bölgesindeki cephe hattına askeri takviye gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 18:47:00 -
Başkan Erdoğan sinyali vermişti... Sınır hattında askeri hareketlilik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç'e operasyon sinyali vermesinin ardından bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Tel Rıfat kentindeki Suriye Milli Ordusu, bölgeye yeni takviye güçler gönderdi.

Zırhlı araç, roketatar ve hava topu gönderildi

SMO, son zamanlarda olası askeri operasyon için tatbikat yaparak hazırlıklarına hız veriyor. Suriye'nin kuzeyindeki Azez'den Tel Rıfat'a hareket eden takviye konvoyunda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, çok namlulu roket atar ve havan topu yer aldı.

"Terör örgütü PKK her yeri bombalıyor"

Hazırlıkların önemli aşamalar içerdiğini belirten SMO Komutanı Younis Derbas, "Türk hükümetinin düzenleyeceği operasyona hazırlık yapıyoruz. Hazırlık ve kontrol için silah ve mühimmatları topluyoruz. Yerinden edilmiş sivillere göndermek istediğim mesajda onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah'ın izni ile onların güvenliğini sağlamak için topraklarını özgürleştireceğiz. Çünkü terör örgütü PKK her yeri bombalıyor" dedi.

Tel Rıfat'taki son durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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