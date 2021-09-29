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Gündem Başkan Erdoğan Rusya’da
Gündem

Başkan Erdoğan Rusya’da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 12.15'te, Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 12:40:00 -
Başkan Erdoğan Rusya’da

Başkan Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye geldi.

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