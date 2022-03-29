Başkan Erdoğan Özbekistan'la ticaret hedefini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, Özbekistan ile ticaret hacminin 3.6 milyar dolara çıktığını belirterek, "Atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bugün imzalanan tercihli ticaret anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin arasındayız. Dört yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Geçen hafta kutladığımız Nevruz Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in de İslam alemine bereket, huzur getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Ülkelerimiz arasında anlamı büyük bir senede Özbekistan'ı ziyaret etmek bizim için bir hayli önemlidir.

"İlişkilerimizin temelinde kültürel bağlarımız bulunuyor"

Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümü. Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan'da ilk büyükelçilik açan ülkedir. İlk başkonsolosluk açan ülkedir. İlişkilerimiz temelinde güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını erkeği ile İstiklal Harbi'ni verirken, Özbek kardeşlerimiz de bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu. Özbekistan'la ilişlerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içerisindeyiz.

Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar

Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklı seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 72'ye yakın artışla 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk, 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız. Ardından bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bugün imzalanan tercihli ticaret anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Bugün 10 anlaşma imzalandı.

Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar ortadadır. Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda işbirliğimiz daha da geliştirmek konusunda mutabıkız. Özellikle de Türk-Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. Nitekim ilgili arkadaşlarımız görevlendirdik. Yarın da şu andaki hazır Üniversite binasını görecekler ve süratle de adımları atacağız. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlardaki dayanışmamızı sürdürme konusunda irademizi teyit ettik. Bizim ortak yanlarımız çok. Özellikle beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizin ve dünyanın gündemini meşgul eden konuları da değerlendirdik. Bu yıl Türk dünyası kültür başkenti unvanı bir diğer kadim şehrimiz Bursa'dadır. Müşterek medeniyetimizin gözbebeği olan bu kültür ve irfan merkezlerini büyük bir ailenin mensubu olarak yeniden bir araya getiriyor ve aradaki mesafeyi kısaltıyoruz.