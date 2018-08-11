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Başkan Erdoğan, Ordu'da olay yerinde! "3-4 ay içinde bitecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:21
Başkan Erdoğan, Ordu'da olay yerinde! "3-4 ay içinde bitecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"CEVİZDERE KÖPRÜSÜ'NÜ 3-4 AY İÇİNDE YAPACAĞIZ"

Bu köprüleri süratle yeniden yapacağız. Temizleme çalışmaları belli bir noktaya gelmiş durumda. Henüz işimiz bitmedi.  Cevizdere Köprüsü'nü 3-4 ay içinde yapacağız.

60'ta yapılan şu köprünün ihalesini de bir an önce yapacağız. 7-8 küçük köprü var. Ulaştırma bakanlığımız yoğun çalışmayla ihale etmek suretiyle bunları da bitireceğiz. Süre olarak hedefimiz sayın bakanıma da söylüyorum 3-4 aya bitirmek.

"TEDBİRLER ALINACAK"

Devlet su işlerini de sokacağız. Tahkim biraz uzun sürebilir. Derede bir defa daha bunlara tabi olmayalım diye çalışma yapacak. Ünşe'de yaşanan bu felaketi Rabbim'den niyazım odur ki bir daha görmek istemiyorum. Bundan aldığımız dersle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için müşterek çalışmalarla tedbirleri alacağız. Tüm Ordulu kardeşlerimizin başı sağolsun. Hasr tespit çalışmaları valilikle birlikte sürdüreceğiz.

Fındık konusunda kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu hasarları karşılayacak güçtedir."

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:21
  1. Ordu
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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