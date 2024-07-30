  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Atatürk’ün köpeğini tanıyor musunuz?

AK Partililere nefret kustu… Biri hazımsız Gürsel Tekin’e maden suyu söylesin!

Yeniden Refah Partisi sözünü yedi! Tasarıya 224 ret oyu

Türkiye ile ilgili o skandal kararı herkesi çok şaşırtmıştı! Ahmet Hakan, Mahmud Abbas’ı böyle yerin dibine soktu

Vakko sahibi Cem Hakko'nun çileden çıkaran sözleri: Biz ülkenin Musevileri olarak patronuz! Siz işçisiniz

Bakanlık cezasını kesiyor! Şeyma Subaşı'nın yediği haltlar ifşa oldu

Rusya’dan dünyaya göz dağı! Onları sahaya sürüyor

Nedim Şener’den, o alçaklar için olay çağrı! Türkiye hemen bunu yapmalı

Roman Abramoviç Türkiye'deki iki bölgeye para akıtmaya başladı! İnsan 'bu nasıl para' diyor

Mahmud Abbas o koltukta hâlâ nasıl oturabiliyor? O “Türkiye” kararı resmen çıldırttı
Gündem Başkan Erdoğan olimpiyatlara neden gitmediğini açıkladı! Macron'un davetini torunun sözleri nedeniyle reddetmiş
Gündem

Başkan Erdoğan olimpiyatlara neden gitmediğini açıkladı! Macron'un davetini torunun sözleri nedeniyle reddetmiş

Yeniakit Publisher
2024-07-30 20:36:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini olimpiyatlara davet ettiğini, ancak 13 yaşındaki torununun "dede gitme" uyarısı üzerine daveti reddettiğini açıkladı.

Erdoğan, torununun Instagram'dan gösterdiği LGBT görüntülerinin ardından bu kararı aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olay üzerine torununa "Tamam kızım, gitmeyeceğim" dediğini ifade etti.

Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile değerlerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir ülkeyi Türkiye korkusu sardı! Halk korkudan sığınaklara kaçabilir: Erdoğan'ın drone ordusu var
Bir ülkeyi Türkiye korkusu sardı! Halk korkudan sığınaklara kaçabilir: Erdoğan'ın drone ordusu var

Gündem

Bir ülkeyi Türkiye korkusu sardı! Halk korkudan sığınaklara kaçabilir: Erdoğan'ın drone ordusu var


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli aşağılık bakana böyle seslendi: Ey köpek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli aşağılık bakana böyle seslendi: Ey köpek!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli aşağılık bakana böyle seslendi: Ey köpek!

Erdoğan korkusu İsrail manşetlerinde! 'Osmanlı'yı canlandırıyor'
Erdoğan korkusu İsrail manşetlerinde! 'Osmanlı'yı canlandırıyor'

Dünya

Erdoğan korkusu İsrail manşetlerinde! 'Osmanlı'yı canlandırıyor'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23