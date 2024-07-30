Başkan Erdoğan olimpiyatlara neden gitmediğini açıkladı! Macron'un davetini torunun sözleri nedeniyle reddetmiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini olimpiyatlara davet ettiğini, ancak 13 yaşındaki torununun "dede gitme" uyarısı üzerine daveti reddettiğini açıkladı.
Erdoğan, torununun Instagram'dan gösterdiği LGBT görüntülerinin ardından bu kararı aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olay üzerine torununa "Tamam kızım, gitmeyeceğim" dediğini ifade etti.
Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile değerlerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.
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