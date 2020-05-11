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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Ödemeleri öne çektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından işsizlik ödemesi ve emekli maaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:44:00 - 2020-05-11 19:56:51
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Ödemeleri öne çektik

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından işsizlik ödemesi ve emekli maaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ödemeleri öne çektik"

İşsizlik sigortası ödemeleriyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik üçüncü faz nakit desteği ödemeler başladı. Bu kapsamda 900 bin kişiyi buldu. Sadece Ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aktardık.

Emeklilerin maaş ödemesiyle ilgili de konuştu

Erdoğan ayrıca, "Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırarak 20 Mayıs'a kadar bitireceğiz." dedi.

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çok şımartıyorsun bu milleti reisim
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