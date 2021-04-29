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Ekonomi Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı
Ekonomi

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katılan Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. Memur maaşlarının 10 Mayıs'ta ödeneceğini duyuran Erdoğan, "Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 19:47:00 - 2021-04-29 19:55:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda katıldı.

"Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" diyen Erdoğan, KOSGEB aracılığıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir."

"Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz" diyen Erdoğan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."

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