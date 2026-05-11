  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İGDAŞ’ta dizüstü vurgun Özkan Yalım Özgür’e çalışmış! Pavyon aracını Özel için kaldırmış Tıp merkezinde skandal ölüm! Serum sonrası can verdi Fiyatlar yarı yarıya arttı: İşte büyükbaş ve küçükbaş kurban satış fiyatları Ali Karahasanoğlu: Özgür Özel’in minibüsü dinleniyor mu? CHP'li belediyede skandal! 300 haneli mahalle rant kıskacında! Böcekler ifade vermeye başladı! Etkin pişmanlık ifadeleri sabaha kadar sürebilir Kim yenerse yensin savaşı hep onlar kazanıyor CHP tarihinin en ağır kimlik krizini yaşıyor! Altın fiyatları ABD-İran gerilimiyle sarsıldı: Petrol fiyatları piyasayı baskılıyor
Gündem Başkan Erdoğan “kökünü kazıyacağız” demişti! 3 milyondan fazla açgözlüye büyük ceza yolda
Gündem

Başkan Erdoğan “kökünü kazıyacağız” demişti! 3 milyondan fazla açgözlüye büyük ceza yolda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan "kökünü kazıyacağız" demişti! 3 milyondan fazla açgözlüye büyük ceza yolda

Yasa dışı kumar ve bahisle topyekün mücadele hız kazanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" dediği yasa dışı bahis konusunda tarihi bir adım atılıyor. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen ünlüler camiasından da çok sayıda kişinin yer aldığı 3 milyon 173 bin kişi mercek altına alındı. Bu kişilere 100 bin ila 400 bin lira arasında para cezası kesileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kökünü kazıyacağız" diyerek işaret ettiği yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kritik bir adım daha atıldı.

81 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Yasa dışı kumar ve bahisle topyekün mücadele hız kazanırken 81 ilde yürütülen soruşturmada Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna imza atıldı. Yasa dışı bahis oynayan 3 milyon 173 bin kişi tespit edildi. Bu kişilere tek tek para cezası kesilecek.

MİLYONLARCA KULLANICI TAKİPTE

Siber polis ve savcılık ekiplerinin aylar süren teknik takibi sonucunda yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanları tek tek incelendi. Tam 13 milyon 800 bin kullanıcı verisi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde T.C. kimlik numarası net olarak belirlenen 3 milyonu aşkın kişinin yasa dışı bahis sistemlerinde aktif işlem yaptığı görüldü. Para transferinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma hesabı ve 52 binden fazla para çekme hesabı takibe alındı.

SPORCULAR VE YÖNETİCİLER DE VAR

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri de yasa dışı bahis oynayanların kimlikleri oldu. Tespit edilen 3 milyon kişi içerisinde futbol, basketbol ve voleybol camiasından tanınmış sporcular, bazı kulüp yöneticileri ve kamuoyunun yakından bildiği isimler de bulunuyor.

CEZA RAKAMLARI ÇOK YÜKSEK

Tespit edilenler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacak. 2026 yılı için ceza tutarı 100 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor. Cumhuriyet tarihinde aynı anda bu kadar kişiye ilk kez ceza kesiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bataklığın kapısına kilit, zehir tacirlerine kelepçe vuruldu! Yasa dışı bahis şebekeleri yerle yeksan oldu
Bataklığın kapısına kilit, zehir tacirlerine kelepçe vuruldu! Yasa dışı bahis şebekeleri yerle yeksan oldu

Gündem

Bataklığın kapısına kilit, zehir tacirlerine kelepçe vuruldu! Yasa dışı bahis şebekeleri yerle yeksan oldu

5 ilde yasa dışı bahise polis darbesi
5 ilde yasa dışı bahise polis darbesi

Yerel

5 ilde yasa dışı bahise polis darbesi

8 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 70 şüpheli tutuklandı
8 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 70 şüpheli tutuklandı

Gündem

8 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 70 şüpheli tutuklandı

Aylık 3 milyar dolar işlem hacmi vardı! Bahis ve kara para ağına dev operasyon
Aylık 3 milyar dolar işlem hacmi vardı! Bahis ve kara para ağına dev operasyon

Gündem

Aylık 3 milyar dolar işlem hacmi vardı! Bahis ve kara para ağına dev operasyon

Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi
Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi

Gündem

Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi

5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı
5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı

Gündem

5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Evet alkollü içki gibi ailelerin başındaki diğer bir büyük bela da Kumar, kumar öyle bir illet ki kaybetse de kazansa da oynama hırsı artıran bir illet, devlet başta milli piyango ve benzeri şans oyunlara da yasak gelmesi gerekir. Yani bir yandan devlet eliyle kumar oynat, diğer taraftan kumar yasak de biri biriyle tezat duruyor. Ayrıca Türkiye'de kumar yasak amma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde serbest, Gürcistan'da serbest onun için kumarbazlar buralara akın ediyorlar. Bu illetten kurtulmanın yegane yolu yine eğitimdir. Bir kumarbazın masada her şeyini kaybettiğini hatta namusunu dahi kumar masasında meze yaptığını, insanı insanı değerlerden uzaklaştırdığı küçük yaşlarda iyice belletilmelidir.

Reis Sevdalısı

yılmaz durmuş'a cevaben; devletin işlettiği bahis oyunlarını ve milli piyangoyu cizye gibi düşünün. zaten Müslüman bahis, kumar oynamaz. oynayanlar ya ecnebi ya da dinden çıkanlar, onlardan da Müslüman ülkesinde yaşadıkları için cizye almak gerekiyor. bunu da piyango ile yapıyor devlet.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23