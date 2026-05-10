Belediyeye ve Tanju Özcan'a tazminat davası açıyor! Maviş belediyedeki işinden ayrıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tanju Özcan’ın yargılandığı şantaj davasında ismi geçen isimlerden Öznur Çağalı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çağalı’nın Bolu Belediyesi’ndeki iş akdini feshettiği öğrenildi.

Caner Güngör'ün Bolugazetesi.com.tr’de yer alan özel haberine göre; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yargılandığı şantaj davasında adı geçen Öznur Çağalı’nın iş akdini feshederek kurumdan ayrıldığı öğrenildi.  Çağalı’nın belediyeye ve Tanju Özcan'a tazminat davası açacağı ileri sürüldü. İşte, detaylar…

 

Edinilen bilgilere göre Çağalı, İş Kanunu’nun 24/2-b ve 24/2-c maddeleri kapsamında iş akdini “haklı nedenle derhal fesih” yoluyla sonlandırdı.

Caner Güngör’ün edindiği bilgilere göre, fesih gerekçesi olarak “asıl işverenin (Tanju Özcan) şantaj yapması” iddiası gösterildi.

 

Kıdem ve manevi tazminat talebi

Çağalı’nın, iş akdinin feshi sonrası kıdem tazminatı, işçilik alacakları ve manevi tazminat talebinde bulunarak dava açacağı belirtildi.

Türkiye gündemine oturan dava sürecinin ardından Çağalı’nın psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve tedavi gördüğü de öğrenildi.

 

Tanju Özcan eşine karşı özür borcu olduğunu ifade etti

Bilindiği üzere Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan Tanju Özcan, Öznur Çağalı ile mesajlaştığını kabul etmiş ancak herhangi bir şantaj ya da tehditte bulunmadığını söyleyerek kendisini savunmuştu.

Mahkemedeki ifadesinde Özcan, mesaj içerikleri nedeniyle eşine karşı “özür borcu” olduğunu da dile getirmişti.

 

Özcan savunmasında, “Mesajlaşmalarda suç yok ancak benim konumumdaki birinin böyle mesajlaşmaları doğru olmamıştır. Bu nedenle eşime karşı özür borcum vardır” ifadelerini kullanmıştı.

Dava sürecinde ortaya çıkan iddialar ve mahkeme tutanakları uzun süre Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Kamuoyunda büyük ses getiren davanın önümüzdeki süreçte yeni duruşmalarla devam etmesi bekleniyor.

