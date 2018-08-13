Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi.

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim’in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.