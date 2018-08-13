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Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular konuşuldu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:39
Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi.

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim’in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Katar

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