Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular konuşuldu.13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:39
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi.
Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim’in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
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