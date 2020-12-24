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Gündem Başkan Erdoğan İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı
Gündem

Başkan Erdoğan İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İlham Aliyev’in doğum gününü tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:04:00 -
Başkan Erdoğan İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü telefonda kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Aliyev'in doğum gününü tebrik ederek, ailesi ve milletiyle sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür olması temennisinde bulundu.

Aliyev'in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için Aliyev'e teşekkür etti.

Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.

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