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Spor Başkan Erdoğan Galatasaray'a başarı diledi
Spor

Başkan Erdoğan Galatasaray'a başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 17:15:00 -
Başkan Erdoğan Galatasaray'a başarı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'a başarılar diledi.

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