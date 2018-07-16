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Başkan Erdoğan Danıştay üyelerini atadı

Yeni sistemle birlikte Türkiye'nin ilk Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliklerini seçti. 

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:49
Başkan Erdoğan Danıştay üyelerini atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Danıştay Üyeliklerine atanan isimler belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155’inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliklerine;

- (Mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN’ı,

- (Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUĞ’u,

- Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye FIRAT CİVELEK’i,

- (Mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOĞLU’nu, seçmişlerdir."

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:49
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