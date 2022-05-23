Başkan Erdoğan CHP'nin Aşık Veysel ayıbını hatırlattı! 'Biz onların hepsini yıktık aştık'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sergi gezisinde Başkan Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı.

Aşık Veysel Ankara'ya alınmadı

Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer'le yaptığı konuşma esnasında merhum Aşık Veysel'in zamanında fötr şapkalı olmadığı için Ankara'ya alınmadığını hatırlattı. O gün Ankara'ya alınmayan sanatçıların torunlarıyla bugün başkentte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşan Erdoğan, 'Biz onların hepsini yıktık aştık' dedi.

Aşık Veysel'i CHP zihniyeti Ankara'ya almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlattığı Aşık Veysel olayında Sivas’tan Ankara’ya gelen Aşık Veysel, görüntüsü ve üstü başı yırtık pırtık olması bahanesiyle dönemin CHP'li valisi Nevzat Tandoğan tarafından şehir merkezine sokulmadı. Aşık Veysel’in şahsına hakaret bununla da sınırlı kalmadı. Dönemin CHP'li Ankara Valisi Nevzat Tandoğan tarafından Ulus’a alınmayan Veysel’in sazı da zabıtalar tarafından kırıldı. Geçtiğimiz yıllarda bu olayı hatırlatmak maksadıyla Tandoğan Meydanı’nda eylem yapan bir grup genç Tandoğan Meydanı’nın adının Aşık Veysel olarak değiştirilmesini istemişlerdi.