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Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü 3-4 ay içinde tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünye'de sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulunarak, "Hedefimiz bu köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek." dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:01
Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü 3-4 ay içinde tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yapılan çalışmalarla şu anda temizleme çalışmaları belli bir noktaya gelmiş vaziyette. Henüz işimiz bitmedi. Karadeniz Sahil Yolu'na eş buradaki köprü ki şu anda malum yıkımı yapılıyor. Bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern usullerle kazıklama sistemi ile yapılmış bir köprü değil. Tabi gelen bu sel altını da onun oymak suretiyle malesef bu köprüdeki bütün o tabliyeleri çökertti.

Bütün bu noktadaki bizim tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölüm yok. Yaralı kardeşlerimiz var onların da tedavileri yapılıyor. Hedefimiz öncelikle 1960'da yapılan köprüyü bir an önce ihalesini yapacağız ve hedefimiz bu köprüyü üç dört ay içerisinde bitirmek. Bunun dışında 8 civarında küçük köprüler var. Bunları da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız burada yoğun bir çalışma ile birkaç firmaya ihale etmek suretiyle süratle bunları da yapacağız. Daha modern sistemle daha güçlü sistemle bunları bitirmiş olacağız. Süre olarak hedefimiz tamamını üç dört ayı geçirmeden bitirmek.

Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili Bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karadenizimizde bu tedbirleri de almış olacağız.

Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:01
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